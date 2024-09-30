https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html

Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"

Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 30.09.2024

Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"

Еще 6 предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:13

2024-09-30T13:13

2024-09-30T16:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Еще 6 предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промпарк “Бутово” площадью более 59 тысяч кв. м. ввели в эксплуатацию в конце прошлого года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы 6 предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупных материалов для промышленного домостроения", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что благодаря появлению промпарка свыше 1,8 тыс. жителей ЮЗАО смогут найти работу на современных производствах вблизи от дома.В свою очередь, управляющий партнер девелопера Александр Манунин добавил, что промышленный парк "Бутово" был спроектирован специально для производственных компаний и создает для них комфортные условия для ведения бизнеса."Мы рады видеть, как наши резиденты внедряют передовые решения и выпускают высокотехнологичную продукцию. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, помогаем создавать рабочие места и укреплять экономический потенциал региона", – приводятся в сообщении слова Манунина. Так, генеральный директор предприятия, выпускающего корпоративное ИТ-оборудование, Шамиль Аминев отметил возросший за последние годы потребительский интерес к российской продукции. В связи с этим компания значительно увеличила выпуск современного ИТ-оборудования. Расположение промпарка "Бутово" обеспечивает близость к жилым кварталам, сокращает логистические издержки, упрощает наем сотрудников и позволяет организовывать визиты заказчиков.С Аминевым согласен глава компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев. Он считает, что работа на площадках промпарка "Бутово" помогла наладить производственный процесс и организовать встречи с дилерами.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики, напомнили в ДИПП.

https://ria.ru/20240930/moskva-1975433111.html

https://ria.ru/20240930/proizvodstvo-1975382848.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов