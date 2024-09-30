Рейтинг@Mail.ru
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 30.09.2024 (обновлено: 16:43 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 30.09.2024
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"
Еще 6 предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:13
2024-09-30T16:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975496516_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_c43604ea488cbce66e9cd1dd433b9fef.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Еще 6 предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промпарк “Бутово” площадью более 59 тысяч кв. м. ввели в эксплуатацию в конце прошлого года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы 6 предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупных материалов для промышленного домостроения", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что благодаря появлению промпарка свыше 1,8 тыс. жителей ЮЗАО смогут найти работу на современных производствах вблизи от дома.В свою очередь, управляющий партнер девелопера Александр Манунин добавил, что промышленный парк "Бутово" был спроектирован специально для производственных компаний и создает для них комфортные условия для ведения бизнеса."Мы рады видеть, как наши резиденты внедряют передовые решения и выпускают высокотехнологичную продукцию. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, помогаем создавать рабочие места и укреплять экономический потенциал региона", – приводятся в сообщении слова Манунина. Так, генеральный директор предприятия, выпускающего корпоративное ИТ-оборудование, Шамиль Аминев отметил возросший за последние годы потребительский интерес к российской продукции. В связи с этим компания значительно увеличила выпуск современного ИТ-оборудования. Расположение промпарка "Бутово" обеспечивает близость к жилым кварталам, сокращает логистические издержки, упрощает наем сотрудников и позволяет организовывать визиты заказчиков.С Аминевым согласен глава компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев. Он считает, что работа на площадках промпарка "Бутово" помогла наладить производственный процесс и организовать встречи с дилерами.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики, напомнили в ДИПП.
https://ria.ru/20240930/moskva-1975433111.html
https://ria.ru/20240930/proizvodstvo-1975382848.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975496516_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_f895c5546bf7b50b8460d6abba817046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"

© Фото : Пресс-служба ДИППНовые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке Бутово - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке "Бутово"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Еще 6 предприятий по производству профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования начали работу в качестве резидентов промышленного парка "Бутово", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Промпарк “Бутово” площадью более 59 тысяч кв. м. ввели в эксплуатацию в конце прошлого года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы 6 предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупных материалов для промышленного домостроения", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Он пояснил, что благодаря появлению промпарка свыше 1,8 тыс. жителей ЮЗАО смогут найти работу на современных производствах вблизи от дома.
В свою очередь, управляющий партнер девелопера Александр Манунин добавил, что промышленный парк "Бутово" был спроектирован специально для производственных компаний и создает для них комфортные условия для ведения бизнеса.
Власти Москвы рассказали, в какие компании больше инвестировали в этом году - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Власти Москвы рассказали, в какие компании больше инвестировали в этом году
Вчера, 10:13
"Мы рады видеть, как наши резиденты внедряют передовые решения и выпускают высокотехнологичную продукцию. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, помогаем создавать рабочие места и укреплять экономический потенциал региона", – приводятся в сообщении слова Манунина.
Так, генеральный директор предприятия, выпускающего корпоративное ИТ-оборудование, Шамиль Аминев отметил возросший за последние годы потребительский интерес к российской продукции. В связи с этим компания значительно увеличила выпуск современного ИТ-оборудования. Расположение промпарка "Бутово" обеспечивает близость к жилым кварталам, сокращает логистические издержки, упрощает наем сотрудников и позволяет организовывать визиты заказчиков.
С Аминевым согласен глава компании по выпуску климатического оборудования Алексей Кайгородцев. Он считает, что работа на площадках промпарка "Бутово" помогла наладить производственный процесс и организовать встречи с дилерами.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики, напомнили в ДИПП.
Производство косметической продукции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Москве выросло производство продукции химической отрасли
Вчера, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала