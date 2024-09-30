https://ria.ru/20240930/proizvodstvo-1975382848.html

В Москве выросло производство продукции химической отрасли

В Москве выросло производство продукции химической отрасли - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве выросло производство продукции химической отрасли

Столичные производители в области химической промышленности наращивают объемы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях, активную... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:13

2024-09-30T09:13

2024-09-30T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Столичные производители в области химической промышленности наращивают объемы выпуска и закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях, активную поддержку предприятиям оказывает город, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня в Москве действует около 260 предприятий химической промышленности, на которых трудятся свыше 25 тысяч сотрудников. Продукция компаний используется в различных сферах — от производства упаковки и бытовой техники до фармацевтики и автомобильной промышленности. По поручению Сергея Собянина город создает условия для устойчивого развития предприятий отрасли и предлагает им более 20 системных инструментов поддержки. Так, с января по июль 2024 года компании на 10% нарастили выпуск критически значимой химической продукции", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Ликсутова.В частности, отмечен рост производства красок, в том числе полиграфических, а также лаков и других материалов для нанесения покрытий. За первые семь месяцев объем выпуска товаров этой группы увеличился почти на 19%.Москва предлагает производителям эффективные инструменты поддержки, включая финансовые и нефинансовые. Кроме того, в городе действует ряд антикризисных мер. Это позволит предприятиям приобретать новое оборудование, расширять экспортную деятельность, повышать качество и наращивать объемы выпуска продукции, которая востребована не только в столице, но и в других регионах страны, а также за рубежом."По итогам семи месяцев 2024 года отгрузка химических веществ и продуктов увеличилась более чем на 20% и составила 133,6 миллиарда рублей. В частности, поставки удобрений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах выросли до 62,5 миллиарда рублей, что на 18% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Кроме того, столичные производители нарастили отгрузку мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств до 42,4 миллиарда рублей", — отметил министр правительства Москвы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Так, в столице есть фабрика, которая более 180 лет производит разнообразные виды косметической продукции. Только за 2023 год предприятие изготовило 37 миллионов упаковок кремов, зубной пасты, шампуней, мыла и других товаров на сумму почти три миллиарда рублей. Компания активно пользуется поддержкой города. Например, с 2016 года ей присвоен статус промышленного комплекса, который позволяет снижать налоговую нагрузку. Кроме того, в 2023-м Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал фабрике часть затрат на уплату процентов по кредитному договору.Помимо этого, в городе работает производитель жидкостей для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания, стеклоомывающих средств, теплоносителей для систем обогрева и охлаждения помещений, а также других химических изделий. В прошлом году предприятие с поддержкой столичного фонда привлекло льготный инвестиционный кредит на сумму 120 миллионов рублей. Средства направлены на возведение дополнительного заводского корпуса.Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работают более 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.В столице реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и развитие производства. Созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

https://ria.ru/20240929/moskva-1975331269.html

https://ria.ru/20240929/mosprom-1975338303.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов