https://ria.ru/20240930/prizyv-1975497681.html
Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву
Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву - РИА Новости, 30.09.2024
Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:02
2024-09-30T13:02
2024-09-30T13:02
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. "Осуществить в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - говорится в тексте указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву
Путин подписал указ об увольнении с военной службы отслуживших по призыву