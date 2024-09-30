https://ria.ru/20240930/prizyv-1975497681.html

Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву

Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву - РИА Новости, 30.09.2024

Путин подписал указ об увольнении военных, отслуживших по призыву

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:02

2024-09-30T13:02

2024-09-30T13:02

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек. "Осуществить в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - говорится в тексте указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф