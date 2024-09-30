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Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2024
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11:06 30.09.2024 (обновлено: 11:07 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975452626.html
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2024
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе
Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:06
2024-09-30T11:07
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном началу осеннего призыва. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он.
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россия, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы РФ
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе

Цимлянский: выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном началу осеннего призыва.
"Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он.
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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