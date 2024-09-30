https://ria.ru/20240930/prizyv-1975452626.html

Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе

Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2024

Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе

Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:06

2024-09-30T11:06

2024-09-30T11:07

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном началу осеннего призыва. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он.

https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html

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россия, вооруженные силы рф