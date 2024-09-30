https://ria.ru/20240930/prizyv-1975452626.html
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе - РИА Новости, 30.09.2024
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе
Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:06
2024-09-30T11:06
2024-09-30T11:07
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555429_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_103bbacc8521b2a7e55ee67d29f25c73.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном началу осеннего призыва. "Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказал он.
https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940555429_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_828d12af417d63e944aee5fafcea7722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы РФ
Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены, заявили в Генштабе
Цимлянский: выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены