https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451326.html
Повестки об осеннем призыве будут рассылать в бумажном виде
Повестки об осеннем призыве будут рассылать в бумажном виде - РИА Новости, 30.09.2024
Повестки об осеннем призыве будут рассылать в бумажном виде
Повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать в бумажном виде, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:03
2024-09-30T11:03
2024-09-30T11:04
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать в бумажном виде, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. "Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами", - сказал Цимлянский на брифинге.
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безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
Повестки об осеннем призыве будут рассылать в бумажном виде
Призывники будут получать бумажные повестки под расписку или заказными письмами
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать в бумажном виде, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря.
"Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанными с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами", - сказал Цимлянский на брифинге.