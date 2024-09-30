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Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024
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18:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html
Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену
Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024
Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену
Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину РФ Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:19
2024-09-30T18:19
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину РФ Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. Бармена Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд в мае приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей. Как сейчас отмечается в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги. Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел. "При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции "Барыбино" Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово", - добавили в пресс-службе. "2-й Западный военный окружной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых 5 лет - с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - заключила пресс-служба. На сайте суда указано, что приговор был обжалован адвокатом Малины.
https://ria.ru/20240927/sud-1975171129.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, ржд, служба безопасности украины, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, РЖД, Служба безопасности Украины, Домодедово (аэропорт)
Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену

Приговор бармену Малине, поджигавшему релейные шкафы, вступил в силу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину РФ Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.
Бармена Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд в мае приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей.
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Как сейчас отмечается в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги.
Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел.
"При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции "Барыбино" Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово", - добавили в пресс-службе.
"2-й Западный военный окружной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых 5 лет - с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - заключила пресс-служба.
На сайте суда указано, что приговор был обжалован адвокатом Малины.
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