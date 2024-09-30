https://ria.ru/20240930/prigovor-1975590120.html

Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену

Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену - РИА Новости, 30.09.2024

Бармену Малине не удалось оспорить приговор за госизмену

Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину РФ Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:19

2024-09-30T18:19

2024-09-30T18:19

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

москва

ржд

служба безопасности украины

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Вступил в законную силу приговор, вынесенный гражданину РФ Владимиру Малине, который по заданию украинских спецслужб совершил на территории столичного региона ряд преступлений террористической направленности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области. Бармена Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену. 2-й Западный окружной военный суд в мае приговорил его к 25 годам и взыскал в пользу РЖД 9 тысяч рублей. Как сейчас отмечается в релизе УФСБ России, Малина в марте 2023 года инициативно вышел на контакт с курируемым СБУ представителем запрещенной в РФ террористической организации и по его заданию поджёг два релейных шкафа в районе станции "Бекасово-1" Киевского направления Московской железной дороги. Кроме того, он предпринял неудачную попытку совершения диверсии на объекте связи в подмосковной Лобне. В дальнейшем по заданию своего куратора Малина намеревался поджечь здание ОМВД России по московскому району Марфино. На объект он прибыл в назначенный день, однако испугался задержания и ушел. "При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции "Барыбино" Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово", - добавили в пресс-службе. "2-й Западный военный окружной суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых 5 лет - с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - заключила пресс-служба. На сайте суда указано, что приговор был обжалован адвокатом Малины.

https://ria.ru/20240927/sud-1975171129.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

россия

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), москва, ржд, служба безопасности украины, домодедово (аэропорт)