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Правительство поддержало законопроекты против нелегальной миграции - РИА Новости, 30.09.2024
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14:39 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pravitelstvo-1975528450.html
Правительство поддержало законопроекты против нелегальной миграции
Правительство поддержало законопроекты против нелегальной миграции - РИА Новости, 30.09.2024
Правительство поддержало законопроекты против нелегальной миграции
Правительство РФ поддержало пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:39
2024-09-30T14:39
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Сегодня состоялась комиссия по законодательству в правительстве Российской Федерации, и наши законопроекты полностью поддержаны, без замечаний", - сказала Яровая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики, а внесены в ГД они будут во вторник. По его словам, законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, обстоятельством, отягчающим наказание. По его словам, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Установить наказание: лишение свободы сроком от восьми до 15 лет; штраф от 3 до 5 миллионов рублей; лишение права занимать определенные должности. Председатель ГД сообщил, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет, для юридических лиц - штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией. Председатель Госдумы рассказал, что планируется также ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса и установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов
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общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство поддержало законопроекты против нелегальной миграции

Правительство поддержало пять законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддержало пять законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Сегодня состоялась комиссия по законодательству в правительстве Российской Федерации, и наши законопроекты полностью поддержаны, без замечаний", - сказала Яровая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики, а внесены в ГД они будут во вторник.
По его словам, законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ, обстоятельством, отягчающим наказание. По его словам, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Установить наказание: лишение свободы сроком от восьми до 15 лет; штраф от 3 до 5 миллионов рублей; лишение права занимать определенные должности.
Председатель ГД сообщил, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет, для юридических лиц - штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.
Председатель Госдумы рассказал, что планируется также ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса и установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов
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