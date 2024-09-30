https://ria.ru/20240930/pravitelstvo-1975474710.html

В Госдуму внесли проект бюджета на 2025-й и период 2026-2027 годов

В Госдуму внесли проект бюджета на 2025-й и период 2026-2027 годов - РИА Новости, 30.09.2024

В Госдуму внесли проект бюджета на 2025-й и период 2026-2027 годов

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:02

2024-09-30T12:02

2024-09-30T19:20

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила пресс-служба кабмина.Согласно внесенному законопроекту, в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 11,6% по сравнению с 2024 годом — с 36,1 триллиона рублей до 40,3 триллиона рублей. В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета.Одновременно прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 триллиона рублей в 2024 году до 41,5 триллиона рублей в 2025 году и 44 триллиона рублей и 45,9 триллиона рублей в 2026 и 2027 годах соответственно.Исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. При этом ненефтегазовый дефицит за три года будет сокращен до пяти процентов ВВП в 2027 году."Основными источниками финансирования дефицита в 2025-2027 годах будут выступать государственные заимствования. Объем госдолга при этом останется на безопасном уровне", — отметили в правительстве.В нижнюю палату парламента вместе с проектом нового трехлетнего бюджета правительством также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других законопроектов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Бюджетный пакет в этом году впервые внесен полностью по электронным каналам связи. Это стало результатом планомерной работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы.

https://ria.ru/20240930/gosduma-1975410660.html

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