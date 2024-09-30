Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 30.09.2024 (обновлено: 16:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975553075.html
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 30.09.2024
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:49
2024-09-30T16:24
происшествия
ростовская область
василий голубев
миллеровский район
азовское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975555086_0:101:960:641_1920x0_80_0_0_24e735e32fd113fd8796e4aa21a9fb9c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области", — написал он.Как уточнил глава региона, в Шолоховском лесничестве пожар уже ликвидировали, в Миллеровском районе — локализовали. В тушении задействовали 491 человека и 143 единицы техники.По словам Голубева, зачастую причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составили 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписали штрафы.Губернатор также заявил, что поручил контрольному управлению проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим.Накануне в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар после падения беспилотника. По последним данным, сейчас его локализовали на площади 215 гектаров.Как сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975413864.html
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361869.html
ростовская область
миллеровский район
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожары в Ростовской области
Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор.
2024-09-30T15:49
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975555086_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_abadf5bdf09b6df053d5668215a7fcb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, василий голубев, миллеровский район, азовское море
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Миллеровский район, Азовское море
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Голубев объявил о введении режима ЧС в Ростовской области из-за пожаров

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиТушение пожара в Ростовской области
Тушение пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
Тушение пожара в Ростовской области
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"Сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области", — написал он.
Как уточнил глава региона, в Шолоховском лесничестве пожар уже ликвидировали, в Миллеровском районе — локализовали. В тушении задействовали 491 человека и 143 единицы техники.
По словам Голубева, зачастую причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составили 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписали штрафы.
Губернатор также заявил, что поручил контрольному управлению проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим.
Природный пожар в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар
Вчера, 07:15
Накануне в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар после падения беспилотника. По последним данным, сейчас его локализовали на площади 215 гектаров.
Как сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.
Ликвидация пожара в Спасском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожара
29 сентября, 17:09
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевМиллеровский районАзовское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала