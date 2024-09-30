В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Голубев объявил о введении режима ЧС в Ростовской области из-за пожаров
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиТушение пожара в Ростовской области
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
Тушение пожара в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"Сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области", — написал он.
Как уточнил глава региона, в Шолоховском лесничестве пожар уже ликвидировали, в Миллеровском районе — локализовали. В тушении задействовали 491 человека и 143 единицы техники.
По словам Голубева, зачастую причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составили 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписали штрафы.
Губернатор также заявил, что поручил контрольному управлению проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим.
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Накануне в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар после падения беспилотника. По последним данным, сейчас его локализовали на площади 215 гектаров.
Как сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.
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