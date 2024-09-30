https://ria.ru/20240930/pozhary-1975553075.html

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров - РИА Новости, 30.09.2024

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:49

2024-09-30T15:49

2024-09-30T16:24

происшествия

ростовская область

василий голубев

миллеровский район

азовское море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. На территории Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области", — написал он.Как уточнил глава региона, в Шолоховском лесничестве пожар уже ликвидировали, в Миллеровском районе — локализовали. В тушении задействовали 491 человека и 143 единицы техники.По словам Голубева, зачастую причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. С начала года в области составили 1269 протоколов за выжигание сухой растительности, нарушителям выписали штрафы.Губернатор также заявил, что поручил контрольному управлению проверить исполнение необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим.Накануне в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар после падения беспилотника. По последним данным, сейчас его локализовали на площади 215 гектаров.Как сообщали в Минобороны, в ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря, из которых 18 — над Ростовской областью.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975413864.html

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ростовская область

миллеровский район

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожары в Ростовской области Более 50 пожаров с начала суток зафиксировали в Ростовской области, сейчас тушат до 30 пожаров, сообщил губернатор. 2024-09-30T15:49 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев, миллеровский район, азовское море