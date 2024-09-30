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Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах - РИА Новости, 30.09.2024
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02:28 30.09.2024 (обновлено: 02:49 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975399241.html
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах - РИА Новости, 30.09.2024
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах
Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:28
2024-09-30T02:49
происшествия
шахты
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев в Telegram-канале. "Пожары произошли в селе Устиновка и пос. ш. 72-74. На данный момент ситуация локализована. Силами Администрации и экстренных служб ... развёрнут пункт временного размещения пострадавших", - написал Сухачев. Он добавил, что пострадавших уже расселили на время в ближайших домах, им будет оказана необходимая помощь.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396974.html
шахты
луганская народная республика
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происшествия, шахты, луганская народная республика
Происшествия, Шахты, Луганская Народная Республика
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах

Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в Устиновке и Шахтах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСмог от природных пожаров в ЛНР
Смог от природных пожаров в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Смог от природных пожаров в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев в Telegram-канале.
"Пожары произошли в селе Устиновка и пос. ш. 72-74. На данный момент ситуация локализована. Силами Администрации и экстренных служб ... развёрнут пункт временного размещения пострадавших", - написал Сухачев.
Он добавил, что пострадавших уже расселили на время в ближайших домах, им будет оказана необходимая помощь.
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем
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ПроисшествияШахтыЛуганская Народная Республика
 
 
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