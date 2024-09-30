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Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах - РИА Новости, 30.09.2024
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах
Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:28
2024-09-30T02:28
2024-09-30T02:49
происшествия
шахты
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев в Telegram-канале. "Пожары произошли в селе Устиновка и пос. ш. 72-74. На данный момент ситуация локализована. Силами Администрации и экстренных служб ... развёрнут пункт временного размещения пострадавших", - написал Сухачев. Он добавил, что пострадавших уже расселили на время в ближайших домах, им будет оказана необходимая помощь.
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шахты
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шахты, луганская народная республика
Происшествия, Шахты, Луганская Народная Республика
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах
Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в Устиновке и Шахтах