https://ria.ru/20240930/pozhary-1975399241.html

Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах

Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах - РИА Новости, 30.09.2024

Власти ЛНР организовали ПВР для пострадавших от пожаров в двух селах

Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:28

2024-09-30T02:28

2024-09-30T02:49

происшествия

шахты

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975376085_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_57a1b24b511f7dca4b45d7ec4b8fc39c.jpg

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Пожары произошли в воскресенье в селе Устиновка и в поселке Шахты в ЛНР, пострадавших жителей разместили в пункте временного размещения, сообщил глава Свердловского муниципального округа Андрей Сухачев в Telegram-канале. "Пожары произошли в селе Устиновка и пос. ш. 72-74. На данный момент ситуация локализована. Силами Администрации и экстренных служб ... развёрнут пункт временного размещения пострадавших", - написал Сухачев. Он добавил, что пострадавших уже расселили на время в ближайших домах, им будет оказана необходимая помощь.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396974.html

шахты

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шахты, луганская народная республика