https://ria.ru/20240930/pozhar-1975617305.html

На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар

На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.09.2024

На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар вблизи села Поповка на окраине Саратова охватил свыше 180 гектаров, возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:38

2024-09-30T21:38

2024-09-30T21:38

происшествия

саратов

саратовская область

гагаринский район

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи села Поповка на окраине Саратова охватил свыше 180 гектаров, возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Мобильный отряд тяжелой техники и личный состав областной службы спасения помогает силам лесхоза и МЧС в тушении ландшафтного пожара вблизи села Поповка Гагаринского района... Общая площадь пожара составляет свыше 180 гектаров. В настоящий момент возгорание локализовано. Специалисты остаются на месте, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Угрозы населенному пункту нет", - написал Бусаргин. Он уточнил, что в тушении огня задействованы более 130 человек и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975296241.html

саратов

саратовская область

гагаринский район

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происшествия, саратов, саратовская область, гагаринский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)