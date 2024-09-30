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На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.09.2024
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21:38 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975617305.html
На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар
На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.09.2024
На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар вблизи села Поповка на окраине Саратова охватил свыше 180 гектаров, возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:38
2024-09-30T21:38
происшествия
саратов
саратовская область
гагаринский район
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи села Поповка на окраине Саратова охватил свыше 180 гектаров, возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Мобильный отряд тяжелой техники и личный состав областной службы спасения помогает силам лесхоза и МЧС в тушении ландшафтного пожара вблизи села Поповка Гагаринского района... Общая площадь пожара составляет свыше 180 гектаров. В настоящий момент возгорание локализовано. Специалисты остаются на месте, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Угрозы населенному пункту нет", - написал Бусаргин. Он уточнил, что в тушении огня задействованы более 130 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975296241.html
саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, гагаринский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Гагаринский район, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На окраине Саратова тушат ландшафтный пожар

Губернатор Бусаргин: ландшафтный пожар на окраине Саратова охватил 180 гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи села Поповка на окраине Саратова охватил свыше 180 гектаров, возгорание локализовано, угрозы населенному пункту нет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Мобильный отряд тяжелой техники и личный состав областной службы спасения помогает силам лесхоза и МЧС в тушении ландшафтного пожара вблизи села Поповка Гагаринского района... Общая площадь пожара составляет свыше 180 гектаров. В настоящий момент возгорание локализовано. Специалисты остаются на месте, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Угрозы населенному пункту нет", - написал Бусаргин.
Он уточнил, что в тушении огня задействованы более 130 человек и 18 единиц техники.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьГагаринский районРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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