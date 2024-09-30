https://ria.ru/20240930/pozhar-1975611381.html

В Ростовской области потушили лесной пожар, вспыхнувший после падения дрона

В Ростовской области потушили лесной пожар, вспыхнувший после падения дрона - РИА Новости, 30.09.2024

В Ростовской области потушили лесной пожар, вспыхнувший после падения дрона

Лесной пожар, возникший в Милютинском районе Ростовской области после падения беспилотника, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:42

2024-09-30T20:42

2024-09-30T20:51

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лесной пожар, возникший в Милютинском районе Ростовской области после падения беспилотника, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.В воскресенье утром Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 190 гектаров. На всей территории Ростовской области был введен режим ЧС."По состоянию на 20.30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник вчера после падения БПЛА в Селивановском лесничестве", - говорится в сообщении Голубева.

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ростовская область

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происшествия, ростовская область, природные пожары в россии