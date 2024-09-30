https://ria.ru/20240930/pozhar-1975588865.html
Пожарные тушат склад в Краснодаре
Пожарные тушат склад в Краснодаре - РИА Новости, 30.09.2024
Пожарные тушат склад в Краснодаре
Спасатели ликвидируют пожар на складе в Краснодаре на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:06
2024-09-30T18:06
2024-09-30T18:26
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на складе в Краснодаре на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."По улице Круговой горит складское здание по хранению пластиковых и деревянных изделий на площади 500 метров квадратных. На месте работают 58 человек и 19 единиц техники",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные тушат склад в Краснодаре
МЧС: пожарные тушат склад в Краснодаре на площади 500 "квадратов"