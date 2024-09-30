https://ria.ru/20240930/pozhar-1975569822.html

В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе

В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе - РИА Новости, 30.09.2024

В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе

Спасатели ликвидируют пожар в Тамбовской области, который повредил 44 постройки в частном секторе, тушение осложняется сильным ветром, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:51

2024-09-30T16:51

2024-09-30T17:06

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в Тамбовской области, который повредил 44 постройки в частном секторе, тушение осложняется сильным ветром, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожар произошел в частном секторе по адресу: Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, населенный пункт Тихий Угол на улице Цветочная. В результате пожара огнем повреждены 44 строения. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка", - говорится в сообщении,К ликвидации привлечено более 40 человек и 14 единиц техники, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/pozhary-1975553075.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)