https://ria.ru/20240930/pozhar-1975569822.html
В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе
В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе - РИА Новости, 30.09.2024
В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе
Спасатели ликвидируют пожар в Тамбовской области, который повредил 44 постройки в частном секторе, тушение осложняется сильным ветром, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:51
2024-09-30T16:51
2024-09-30T17:06
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в Тамбовской области, который повредил 44 постройки в частном секторе, тушение осложняется сильным ветром, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Пожар произошел в частном секторе по адресу: Тамбовская область, Тамбовский муниципальный округ, населенный пункт Тихий Угол на улице Цветочная. В результате пожара огнем повреждены 44 строения. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка", - говорится в сообщении,К ликвидации привлечено более 40 человек и 14 единиц техники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975553075.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области пожар повредил 44 постройки в частном секторе
МЧС: в тамбовском населенном пункте Тихий угол пожар повредил 44 постройки