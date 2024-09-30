https://ria.ru/20240930/pozhar-1975556325.html

В Перми потушили пожар на химзаводе

В Перми потушили пожар на химзаводе - РИА Новости, 30.09.2024

В Перми потушили пожар на химзаводе

Пожар на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми потушен, сообщает краевое ГУ МЧС. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:17

2024-09-30T14:17

2024-09-30T16:08

происшествия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пожар на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми потушен, сообщает краевое ГУ МЧС. Ранее пресс-служба краевого ГУ МЧС сообщила, что на предприятии на улице Соликамской в Перми произошел пожар. Из-за короткого замыкания насоса в градирной сгорели кабели на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал. Осведомленный источник РИА Новости пояснил, что возгорание произошло на заводе "Камтэкс-Химпром". "Локализация пожара в 15.13 (13.13 мск). Ликвидация открытого горения в 15.25 (13.25 мск). Ликвидация последствий пожара в 15.41 (13.41 мск). Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Предприятие "Камтэкс-Химпром" специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.

https://ria.ru/20240904/pozhar-1970645337.html

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происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия