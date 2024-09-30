https://ria.ru/20240930/pozhar-1975527784.html

Лесной пожар в Ростовской области локализовали

Лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 30.09.2024

Лесной пожар в Ростовской области локализовали

Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области локализован на площади 215 гектаров, сообщили в департаменте... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:36

2024-09-30T14:36

2024-09-30T14:36

происшествия

ростовская область

василий голубев

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области локализован на площади 215 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. "Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Ростовской области локализован на площади 215 гектаров… в 14.00 мск", - говорится в сообщении. Ранее уточнялось, что всего на тушение лесного пожара была привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единиц техники. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 190 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии