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Лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 30.09.2024
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14:36 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975527784.html
Лесной пожар в Ростовской области локализовали
Лесной пожар в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 30.09.2024
Лесной пожар в Ростовской области локализовали
Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области локализован на площади 215 гектаров, сообщили в департаменте... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:36
2024-09-30T14:36
происшествия
ростовская область
василий голубев
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области локализован на площади 215 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО. "Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Ростовской области локализован на площади 215 гектаров… в 14.00 мск", - говорится в сообщении. Ранее уточнялось, что всего на тушение лесного пожара была привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единиц техники. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 190 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введен режим ЧС.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Природные пожары в России
Лесной пожар в Ростовской области локализовали

В Ростовской области локализовали лесной пожар на площади 215 гектаров

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС России ликвидируют лесной пожар
Сотрудники МЧС России ликвидируют лесной пожар - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС России ликвидируют лесной пожар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе Ростовской области локализован на площади 215 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО.
"Лесной пожар на территории Селивановского лесничества в Ростовской области локализован на площади 215 гектаров… в 14.00 мск", - говорится в сообщении.
Ранее уточнялось, что всего на тушение лесного пожара была привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единиц техники.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 190 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введен режим ЧС.
Пожар в Аксайском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На территории лесничества в Ростовской области ввели режим ЧС
29 сентября, 18:16
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевПриродные пожары в России
 
 
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