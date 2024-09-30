https://ria.ru/20240930/pozhar-1975517287.html

В Курской области загорелась сухая трава

В Курской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 30.09.2024

В Курской области загорелась сухая трава

Сухая трава загорелась в Курском районе, пожар охватил площадь около 20 гектаров, на месте уже работают экстренные службы, сообщило правительство Курской... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:08

2024-09-30T14:08

2024-09-30T14:08

происшествия

курский район

курская область

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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в Курском районе, пожар охватил площадь около 20 гектаров, на месте уже работают экстренные службы, сообщило правительство Курской области в Telegram-канале. "В Курском районе произошло возгорание сухой травы на площади порядка 20 гектаров. Просим жителей сохранять спокойствие, на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщает правительство Курской области. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

курский район

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курский район, курская область