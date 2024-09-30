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В Курской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 30.09.2024
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14:08 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975517287.html
В Курской области загорелась сухая трава
В Курской области загорелась сухая трава - РИА Новости, 30.09.2024
В Курской области загорелась сухая трава
Сухая трава загорелась в Курском районе, пожар охватил площадь около 20 гектаров, на месте уже работают экстренные службы, сообщило правительство Курской... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:08
2024-09-30T14:08
происшествия
курский район
курская область
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в Курском районе, пожар охватил площадь около 20 гектаров, на месте уже работают экстренные службы, сообщило правительство Курской области в Telegram-канале. "В Курском районе произошло возгорание сухой травы на площади порядка 20 гектаров. Просим жителей сохранять спокойствие, на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщает правительство Курской области. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
курский район
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происшествия, курский район, курская область
Происшествия, Курский район, Курская область
В Курской области загорелась сухая трава

В Курском районе загорелась сухая трава на площади около 20 гектаров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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РЯЗАНЬ, 30 сен - РИА Новости. Сухая трава загорелась в Курском районе, пожар охватил площадь около 20 гектаров, на месте уже работают экстренные службы, сообщило правительство Курской области в Telegram-канале.
"В Курском районе произошло возгорание сухой травы на площади порядка 20 гектаров. Просим жителей сохранять спокойствие, на месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщает правительство Курской области.
Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие.
Горящая сухая трава - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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ПроисшествияКурский районКурская область
 
 
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