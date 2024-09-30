https://ria.ru/20240930/pozhar-1975499119.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 30.09.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Общая площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 190 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:06
2024-09-30T13:06
2024-09-30T13:06
происшествия
ростовская область
природные пожары в россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972836961_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7a9eca603318ba7a6afa12cb6e034b12.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Общая площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 190 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу. "Общая площадь лесного пожара на территории Селивановского лесничества увеличилась до 190 гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего к тушению лесного пожара привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единицы техники. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 170 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введён режим ЧС.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975368772.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972836961_0:0:664:498_1920x0_80_0_0_da642631adfdd22bc0b7a7de4dfba5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Ростовская область, Природные пожары в России, Россия
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь возникшего при падении БПЛА пожара в Ростовской области достигла 190 га