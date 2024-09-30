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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 30.09.2024

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

Общая площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 190 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:06

2024-09-30T13:06

2024-09-30T13:06

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Общая площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 190 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу. "Общая площадь лесного пожара на территории Селивановского лесничества увеличилась до 190 гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего к тушению лесного пожара привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единицы техники. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 170 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введён режим ЧС.

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происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, россия