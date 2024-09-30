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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 гектаров - РИА Новости, 30.09.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 гектаров
Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 170 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:33
2024-09-30T12:33
2024-09-30T12:33
происшествия
ростовская область
василий голубев
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 170 гектаров, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введен режим ЧС. "По состоянию на 11.00, в Селивановком лесничестве действует пожар на общей площади 170 гектаров", - сказал собеседник агентства. Пожар тушат 159 человек и 54 единиц техники.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Природные пожары в России
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 гектаров
Площадь возникшего при падении БПЛА пожара в Ростовской области достигла 170 га