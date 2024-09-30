https://ria.ru/20240930/pozhar-1975416000.html
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" возбудили дело
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" возбудили дело - РИА Новости, 30.09.2024
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве, где погиб человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:52
2024-09-30T07:52
2024-09-30T08:59
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве, где погиб человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК."Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в релизе.По данным следствия, минувшей ночью в одной из квартир дома в Ильменском проезде произошел "самопроизвольный хлопок газовых баллонов", из-за чего начался пожар. По предварительным данным, баллоны использовались для установки в квартире натяжного потолка.Погиб один человек. Двоих пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали.Следователи продолжают работу на месте происшествия. Они допрашивают свидетелей, назначили пожарно-техническую, судебно-медицинскую и другие экспертизы.В МЧС сообщали, что в доме горели квартиры с пятого по восьмой этаж.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975399771.html
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Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
2024-09-30T07:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" возбудили дело
После гибели человека при пожаре на Ильменском проезде в Москве возбудили дело