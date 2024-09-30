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В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 30.09.2024
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07:15 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975413864.html
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 30.09.2024
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в Белогорском районе Крыма, распространившийся на площади 75 гектаров, ликвидирован в Крыму, сообщило МЧС по региону. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:15
2024-09-30T07:15
происшествия
белогорский район
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар в Белогорском районе Крыма, распространившийся на площади 75 гектаров, ликвидирован в Крыму, сообщило МЧС по региону. Сигнал о возгорании в районе села Муромское Белогорского района поступил днем в воскресенье. Работы спасателей по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня. Для ликвидации были привлечены трактора, водовозки и волонтеры Советского и Белогорского районов. Пожар был локализован на площади 75 гектаров вечером в воскресенье, сообщили в МЧС. "30.09 в 06.00 (совпадает с мск - ред.) полная ликвидация пожара", - сообщили в МЧС Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 135 человек и 38 единиц техники.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html
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белогорский район
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происшествия, белогорский район, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорский район, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

В Белогорском районе Крыма ликвидировали природный пожар на площади 75 гектаров

© МЧС Воронежской области/TelegramЛиквидация пожара
Ликвидация пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Ликвидация пожара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар в Белогорском районе Крыма, распространившийся на площади 75 гектаров, ликвидирован в Крыму, сообщило МЧС по региону.
Сигнал о возгорании в районе села Муромское Белогорского района поступил днем в воскресенье. Работы спасателей по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня. Для ликвидации были привлечены трактора, водовозки и волонтеры Советского и Белогорского районов. Пожар был локализован на площади 75 гектаров вечером в воскресенье, сообщили в МЧС.
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Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 135 человек и 38 единиц техники.
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ПроисшествияБелогорский районСоветскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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