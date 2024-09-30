https://ria.ru/20240930/pozhar-1975413864.html

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар - РИА Новости, 30.09.2024

В Крыму ликвидировали крупный природный пожар

Крупный природный пожар в Белогорском районе Крыма, распространившийся на площади 75 гектаров, ликвидирован в Крыму, сообщило МЧС по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:15

2024-09-30T07:15

2024-09-30T07:15

происшествия

белогорский район

советский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Крупный природный пожар в Белогорском районе Крыма, распространившийся на площади 75 гектаров, ликвидирован в Крыму, сообщило МЧС по региону. Сигнал о возгорании в районе села Муромское Белогорского района поступил днем в воскресенье. Работы спасателей по тушению осложнялись сильными порывами ветра и широким фронтом огня. Для ликвидации были привлечены трактора, водовозки и волонтеры Советского и Белогорского районов. Пожар был локализован на площади 75 гектаров вечером в воскресенье, сообщили в МЧС. "30.09 в 06.00 (совпадает с мск - ред.) полная ликвидация пожара", - сообщили в МЧС Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 135 человек и 38 единиц техники.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972824901.html

https://ria.ru/20240929/chs-1975385224.html

белогорский район

советский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белогорский район, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)