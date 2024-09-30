https://ria.ru/20240930/pozhar-1975411007.html
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка - РИА Новости, 30.09.2024
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка
Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, проводится проверка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:21
2024-09-30T06:21
2024-09-30T09:38
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в жк "селигер сити" в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975427074_0:326:1053:918_1920x0_80_0_0_c46fcb66d1331067d302fda219f5308f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, проводится проверка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде. Возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.МЧС сообщило о пожаре в ЖК "Селигер-Сити" в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка
После гибели человека при пожаре в ЖК на Ильменском проезде проводится проверка
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, проводится проверка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале
.
"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде. Возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.
МЧС
сообщило о пожаре в ЖК "Селигер-Сити" в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж.
Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.
В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.