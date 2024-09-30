https://ria.ru/20240930/pozhar-1975411007.html

После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка

После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка - РИА Новости, 30.09.2024

После гибели человека при пожаре в ЖК "Селигер Сити" проводится проверка

Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, проводится проверка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:21

2024-09-30T06:21

2024-09-30T09:38

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб, два человека пострадали при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, проводится проверка, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде. Возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.МЧС сообщило о пожаре в ЖК "Селигер-Сити" в 03:43. Огонь охватил квартиры с 5 по 8 этаж. Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404358.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве