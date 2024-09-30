https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек - РИА Новости, 30.09.2024
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
Один человек погиб при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:49
2024-09-30T05:49
2024-09-30T09:35
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале."Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве", - говорится в сообщении ведомства.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду ликвидировано возгорание в квартирах с 5 по 8 этаж.
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек
При пожаре в жилом доме на Ильменском проезде в Москве погиб человек