https://ria.ru/20240930/pozhar-1975408847.html

При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек

При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек - РИА Новости, 30.09.2024

При пожаре в ЖК "Селигер Сити" в Москве погиб человек

Один человек погиб при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:49

2024-09-30T05:49

2024-09-30T09:35

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в ЖК на Ильменском проезде в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале."Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве", - говорится в сообщении ведомства.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду ликвидировано возгорание в квартирах с 5 по 8 этаж.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404358.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве