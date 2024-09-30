https://ria.ru/20240930/pozhar-1975405564.html
В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити"
В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити"
Пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:37
2024-09-30T04:37
2024-09-30T08:17
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 04.19 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж.
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Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве
2024-09-30T04:37
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити"
МЧС: пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве потушили