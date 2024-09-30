https://ria.ru/20240930/pozhar-1975405564.html

В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити"

В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити" - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве потушили пожар в ЖК "Селигер Сити"

Пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:37

2024-09-30T04:37

2024-09-30T08:17

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 04.19 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж.

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Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве Тушение пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве 2024-09-30T04:37 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в жк "селигер сити" в москве