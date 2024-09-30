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Пожар в ЖК "Селигер Сити" локализовали

Пожар в ЖК "Селигер Сити" локализовали - РИА Новости, 30.09.2024

Пожар в ЖК "Селигер Сити" локализовали

Пожар на Ильменском проезде в Москве локализован на 100 "квадратах", спасены пять человек, пострадали двое, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:26

2024-09-30T04:26

2024-09-30T09:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

россия

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар на Ильменском проезде в Москве локализован на 100 "квадратах", спасены пять человек, пострадали двое, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар в Москве локализован на площади 100 квадратных метро. Спасены пять человек, два человека пострадали, в том числе один ребенок. В ликвидации пожара задействованы 27 единиц техники и 88 человек личного состава", - говорится в сообщении.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html

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Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия, россия, пожар в жк "селигер сити" в москве