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Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали - РИА Новости, 30.09.2024
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали
Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:05
2024-09-30T04:05
2024-09-30T04:05
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж, спасены семь человек, в том числе ребенок.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали
МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в ЖК "Селигер Сити" в Москве