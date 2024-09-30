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Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали - РИА Новости, 30.09.2024
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04:05 30.09.2024
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Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали - РИА Новости, 30.09.2024
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали
Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:05
2024-09-30T04:05
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж, спасены семь человек, в том числе ребенок.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в ЖК "Селигер Сити" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж, спасены семь человек, в том числе ребенок.
Место пожара в частном доме в новой Москве. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В результате пожара в частном доме в СНТ в новой Москве погиб ребенок
17 сентября, 01:17
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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