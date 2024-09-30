https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404067.html

Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали

Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали - РИА Новости, 30.09.2024

Открытое горение в доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировали

Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:05

2024-09-30T04:05

2024-09-30T04:05

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на Ильменском проезде в Москве ликвидировано, сообщает столичное ГУ МЧС в Telegram-канале. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства. Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3. МЧС сообщало, что в жилом комплексе по Ильменскому проезду горят квартиры с 5 по 8 этаж, спасены семь человек, в том числе ребенок.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973084620.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)