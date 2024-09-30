https://ria.ru/20240930/pozhar-1975403768.html

Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле

Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле - РИА Новости, 30.09.2024

Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле

Открытое горение на мебельном комбинате в Барнауле ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:55

2024-09-30T03:55

2024-09-30T03:55

происшествия

барнаул

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение на мебельном комбинате в Барнауле ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", - говорится в сообщении ведомства. Ранее МЧС сообщило, что площадь пожара в Барнауле, где горит мебельный комбинат, увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, спасатели препятствуют переходу огня на резервуары с ГСМ.

https://ria.ru/20240913/pozhar-1972555062.html

барнаул

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)