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Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле
Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле - РИА Новости, 30.09.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле
Открытое горение на мебельном комбинате в Барнауле ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:55
2024-09-30T03:55
2024-09-30T03:55
происшествия
барнаул
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение на мебельном комбинате в Барнауле ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Барнауле", - говорится в сообщении ведомства. Ранее МЧС сообщило, что площадь пожара в Барнауле, где горит мебельный комбинат, увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, спасатели препятствуют переходу огня на резервуары с ГСМ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Барнаул, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение на комбинате в Барнауле
МЧС: открытое горение на мебельном комбинате в Барнауле ликвидировали