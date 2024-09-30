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В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар - РИА Новости, 30.09.2024
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03:49 30.09.2024 (обновлено: 07:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975403442.html
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар - РИА Новости, 30.09.2024
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар
Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:49
2024-09-30T07:55
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Ильинском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении ведомства.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.Столичная прокуратура проводит проверку.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар

В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар в квартирах на четырех этажах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Ильинском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.
Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.
В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.
Столичная прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
 
 
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