https://ria.ru/20240930/pozhar-1975403442.html
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар - РИА Новости, 30.09.2024
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар
Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:49
2024-09-30T03:49
2024-09-30T07:55
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
пожар в жк "селигер сити" в москве
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Ильинском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении ведомства.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.Столичная прокуратура проводит проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в жк "селигер сити" в москве
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Москве
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар
В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар в квартирах на четырех этажах
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале
.
"В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Ильинском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.
Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.
В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.
Столичная прокуратура проводит проверку.