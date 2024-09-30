https://ria.ru/20240930/pozhar-1975403442.html

В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар

В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар - РИА Новости, 30.09.2024

В ЖК "Селигер Сити" вспыхнул пожар

Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:49

2024-09-30T03:49

2024-09-30T07:55

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

пожар в жк "селигер сити" в москве

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Квартиры с 5 по 8 этаж горят в жилом комплексе в Москве, из пожара спасены 7 человек, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Ильинском проезде горят квартиры с 5 по 8 этаж в жилом доме. Спасены 7 человек, в том числе ребенок", — говорится в сообщении ведомства.Ранее дептранс Москвы сообщал, что из-за возгорания в жилом комплексе "Селигер Сити" перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.Позднее пожарным удалось ликвидировать открытое горение и локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. По уточненным данным МЧС, были спасены пятеро человек, двое из них пострадали, включая одного ребенка. В тушении задействованы 88 пожарных и 27 единиц техники, добавили в ведомстве.В 04:19 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара. Позднее ведомство также сообщило об обнаружении погибшего.Столичная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, пожар в жк "селигер сити" в москве