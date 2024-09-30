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В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев" - РИА Новости, 30.09.2024
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02:58 30.09.2024
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В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев"
В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев" - РИА Новости, 30.09.2024
В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев"
Пожар в гостинице "Киев" в городе Хасавюрт в Дагестане полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:58
2024-09-30T02:58
происшествия
хасавюрт
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в гостинице "Киев" в городе Хасавюрт в Дагестане полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ведомство сообщало, что в Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы "Киев" на 625 "квадратах". Данные о пострадавших не поступали, самостоятельно здание покинули восемь человек. На месте работали 42 специалиста и 11 единиц техники.
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хасавюрт
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происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев"

МЧС: пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте полностью ликвидировали

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в гостинице "Киев" в городе Хасавюрт в Дагестане полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее ведомство сообщало, что в Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы "Киев" на 625 "квадратах". Данные о пострадавших не поступали, самостоятельно здание покинули восемь человек. На месте работали 42 специалиста и 11 единиц техники.
Место пожара в гостевом доме в Лермонтово Краснодарского края. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ПроисшествияХасавюртРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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