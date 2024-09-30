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В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев"

В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев" - РИА Новости, 30.09.2024

В Хасавюрте ликвидировали пожар в гостинице "Киев"

Пожар в гостинице "Киев" в городе Хасавюрт в Дагестане полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:58

2024-09-30T02:58

2024-09-30T02:58

происшествия

хасавюрт

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в гостинице "Киев" в городе Хасавюрт в Дагестане полностью ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Дагестане", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ведомство сообщало, что в Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы "Киев" на 625 "квадратах". Данные о пострадавших не поступали, самостоятельно здание покинули восемь человек. На месте работали 42 специалиста и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html

хасавюрт

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)