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В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня - РИА Новости, 30.09.2024
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02:51 30.09.2024 (обновлено: 02:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975400522.html
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня - РИА Новости, 30.09.2024
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня
Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:51
2024-09-30T02:55
луганская народная республика
первомайск
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.Ранее глава города сообщал, что несколько улиц на территории поселка охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей."По состоянию на 02.00 удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства, ведутся работы по окончательной ликвидации пожаров", - написал Колягин.
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975399241.html
луганская народная республика
первомайск
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луганская народная республика, первомайск, происшествия
Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня

В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня и локализовали возгорания

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramПожар в ЛНР
Пожар в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Пожар в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
Ранее глава города сообщал, что несколько улиц на территории поселка охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей.
"По состоянию на 02.00 удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства, ведутся работы по окончательной ликвидации пожаров", - написал Колягин.
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Луганская Народная РеспубликаПервомайскПроисшествия
 
 
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