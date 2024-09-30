https://ria.ru/20240930/pozhar-1975400522.html
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня - РИА Новости, 30.09.2024
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня
Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:51
2024-09-30T02:51
2024-09-30T02:55
луганская народная республика
первомайск
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.Ранее глава города сообщал, что несколько улиц на территории поселка охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей."По состоянию на 02.00 удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства, ведутся работы по окончательной ликвидации пожаров", - написал Колягин.
https://ria.ru/20240930/pozhary-1975399241.html
луганская народная республика
первомайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, первомайск, происшествия
Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня
В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня и локализовали возгорания