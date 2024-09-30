https://ria.ru/20240930/pozhar-1975400522.html

В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня

В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня - РИА Новости, 30.09.2024

В Сокологоровке в ЛНР остановили распространение огня

Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:51

2024-09-30T02:51

2024-09-30T02:55

луганская народная республика

первомайск

происшествия

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Масштабное распространение огня в поселке Сокологоровка в Первомайске в ЛНР остановлено, возгорания локализованы, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.Ранее глава города сообщал, что несколько улиц на территории поселка охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей."По состоянию на 02.00 удалось остановить масштабное распространение, локализовать возгорания, которые затронули улицы и домохозяйства, ведутся работы по окончательной ликвидации пожаров", - написал Колягин.

https://ria.ru/20240930/pozhary-1975399241.html

луганская народная республика

первомайск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, первомайск, происшествия