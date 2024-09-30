https://ria.ru/20240930/pozhar-1975398052.html
Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице в Хасавюрте
Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице в Хасавюрте - РИА Новости, 30.09.2024
Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице в Хасавюрте
Открытое горение в гостинице в городе Хасавюрт ликвидировано, восемь человек самостоятельно вышли из здания, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:08
2024-09-30T02:08
2024-09-30T11:30
происшествия
хасавюрт
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Открытое горение в гостинице в городе Хасавюрт ликвидировано, восемь человек самостоятельно вышли из здания, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно из здания вышли восемь человек", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ведомство сообщало, что в Дагестане в городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы "Киев" на 625 квадратах. Данные о пострадавших не поступали. На месте работали 42 специалиста и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице в Хасавюрте
Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице "Киев" в Хасавюрте