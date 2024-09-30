https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396974.html

В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем

В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем - РИА Новости, 30.09.2024

В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем

Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:37

2024-09-30T01:37

2024-09-30T02:55

луганская народная республика

происшествия

первомайск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки. В результате пожара весь поселок Сокологоровка обесточен", — написал Колягин.Он добавил, что пожарные на протяжении нескольких часов борются с тремя возгораниями на большой площади, при этом тушение осложняется сильным ветром. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают силы МЧС Первомайска, а также соседних городов, отметил Колягин."Параллельно с этим совместно с Первомайским отделом МВД РФ проводится работа по эвакуации местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем, а также с улиц, которые находятся в опасной зоне", — добавил глава города.Он отметил, что эвакуированных доставляют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.Позднее глава города заявил о локализации возгорания и начале работ по ликвидации пожара.Ранее в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за пожаров. Во воскресенье глава республики Леонид Пасечник призвал граждан быть бдительными из-за новых очагов возгораний в Краснодонском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах и на подъезде к Луганску.

https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html

https://ria.ru/20240929/bpla-1975305442.html

луганская народная республика

первомайск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, происшествия, первомайск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)