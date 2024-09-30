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В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем - РИА Новости, 30.09.2024
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01:37 30.09.2024 (обновлено: 02:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396974.html
В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем
В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем - РИА Новости, 30.09.2024
В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем
Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:37
2024-09-30T02:55
луганская народная республика
происшествия
первомайск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале."Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки. В результате пожара весь поселок Сокологоровка обесточен", — написал Колягин.Он добавил, что пожарные на протяжении нескольких часов борются с тремя возгораниями на большой площади, при этом тушение осложняется сильным ветром. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают силы МЧС Первомайска, а также соседних городов, отметил Колягин.&quot;Параллельно с этим совместно с Первомайским отделом МВД РФ проводится работа по эвакуации местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем, а также с улиц, которые находятся в опасной зоне&quot;, — добавил глава города.Он отметил, что эвакуированных доставляют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.Позднее глава города заявил о локализации возгорания и начале работ по ликвидации пожара.Ранее в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за пожаров. Во воскресенье глава республики Леонид Пасечник призвал граждан быть бдительными из-за новых очагов возгораний в Краснодонском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах и на подъезде к Луганску.
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луганская народная республика
первомайск
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луганская народная республика, происшествия, первомайск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Происшествия, Первомайск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В поселке Сокологоровка в ЛНР несколько улиц охвачены огнем

В поселке в Первомайске в ЛНР несколько улиц охвачены огнем, идет эвакуация

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Несколько улиц на территории поселка Сокологоровка в Первомайске в ЛНР охвачены огнем, поселок обесточен, проводится эвакуация местных жителей, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и нежилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки. В результате пожара весь поселок Сокологоровка обесточен", — написал Колягин.
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Он добавил, что пожарные на протяжении нескольких часов борются с тремя возгораниями на большой площади, при этом тушение осложняется сильным ветром. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают силы МЧС Первомайска, а также соседних городов, отметил Колягин.
«

"Параллельно с этим совместно с Первомайским отделом МВД РФ проводится работа по эвакуации местных жителей, чье жилье пострадало либо было уничтожено огнем, а также с улиц, которые находятся в опасной зоне", — добавил глава города.

Он отметил, что эвакуированных доставляют в пункт временного размещения, где им оказывают всю необходимую помощь.
Позднее глава города заявил о локализации возгорания и начале работ по ликвидации пожара.
Ранее в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за пожаров. Во воскресенье глава республики Леонид Пасечник призвал граждан быть бдительными из-за новых очагов возгораний в Краснодонском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах и на подъезде к Луганску.
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