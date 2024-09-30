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В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев"
В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев" - РИА Новости, 30.09.2024
В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев"
Пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте локализован на 625 "квадратах", данных о пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:31
2024-09-30T01:31
2024-09-30T11:12
происшествия
хасавюрт
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте локализован на 625 "квадратах", данных о пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Дагестане сотрудники МЧС России локализовали пожар. В городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы на 625 квадратах. Никто не пострадал. На месте работают 42 специалиста и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев"
МЧС: пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте локализовали на 625 квадратных метрах