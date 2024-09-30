https://ria.ru/20240930/pozhar-1975396701.html

В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев"

В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев" - РИА Новости, 30.09.2024

В Хасавюрте локализовали пожар в гостинице "Киев"

Пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте локализован на 625 "квадратах", данных о пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:31

2024-09-30T01:31

2024-09-30T11:12

происшествия

хасавюрт

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар в гостинице "Киев" в Хасавюрте локализован на 625 "квадратах", данных о пострадавших нет, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Дагестане сотрудники МЧС России локализовали пожар. В городе Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы на 625 квадратах. Никто не пострадал. На месте работают 42 специалиста и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

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Дарья Буймова

происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)