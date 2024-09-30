https://ria.ru/20240930/pozdravlenie-1975512679.html
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией
лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:54
2024-09-30T13:54
2024-09-30T13:54
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона написал, что для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября не просто день воссоединения со своей исторической Родиной, это начало нового пути в составе крепкой и сильной страны – великой России. Темрезов подчеркнул, что благодаря поддержке и мудрому руководству Президента России Владимира Путина, а также принятому ровно два года назад осознанному, свободному решению жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю. "В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне специальной военной операции. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами! Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш Президент, правда и огромная сила – сплоченность и единство многонационального народа величайшей страны – России!", – приводит пресс-служба слова Темрезова.
https://ria.ru/20240923/kchr-1974223018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона написал, что для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября не просто день воссоединения со своей исторической Родиной, это начало нового пути в составе крепкой и сильной страны – великой России.
Темрезов подчеркнул, что благодаря поддержке и мудрому руководству Президента России Владимира Путина
, а также принятому ровно два года назад осознанному, свободному решению жителей республик Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю.
"В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне специальной военной операции. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами! Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш Президент, правда и огромная сила – сплоченность и единство многонационального народа величайшей страны – России!", – приводит пресс-служба слова Темрезова.