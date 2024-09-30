Рейтинг@Mail.ru
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:54 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozdravlenie-1975512679.html
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024
Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией
лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:54
2024-09-30T13:54
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611702_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6e6f2ba700dba79da99ca6b37ccf731e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона написал, что для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября не просто день воссоединения со своей исторической Родиной, это начало нового пути в составе крепкой и сильной страны – великой России. Темрезов подчеркнул, что благодаря поддержке и мудрому руководству Президента России Владимира Путина, а также принятому ровно два года назад осознанному, свободному решению жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю. "В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне специальной военной операции. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами! Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш Президент, правда и огромная сила – сплоченность и единство многонационального народа величайшей страны – России!", – приводит пресс-служба слова Темрезова.
https://ria.ru/20240923/kchr-1974223018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611702_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_93f70b62569b4932d94a040968c7dac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов

Темрезов поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. лава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
На своих официальных страницах в социальных сетях глава региона написал, что для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября не просто день воссоединения со своей исторической Родиной, это начало нового пути в составе крепкой и сильной страны – великой России.
Темрезов подчеркнул, что благодаря поддержке и мудрому руководству Президента России Владимира Путина, а также принятому ровно два года назад осознанному, свободному решению жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю.
"В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне специальной военной операции. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами! Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш Президент, правда и огромная сила – сплоченность и единство многонационального народа величайшей страны – России!", – приводит пресс-служба слова Темрезова.
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Сохранение этнокультурного многообразия России обсудили в КЧР
23 сентября, 12:39
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала