https://ria.ru/20240930/posobie-1975612358.html

Размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей

Размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей - РИА Новости, 30.09.2024

Размер пособия по беременности может составить 794 тысячи рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:58

2024-09-30T20:58

2024-09-30T20:58

общество

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска в 2025 году, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2025 году 794 355,8 рублей, в 2026 году - 955 836 рублей, и в 2027 году - 1 112 329,40 рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, расходы на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка финансируются за счет средств федерального бюджета и предусмотрены в 2025 году в сумме 30,65 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html

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общество, россия