Пушилин поздравил Поддубного с присвоением звания Героя России
Пушилин: голос Поддубного заглушает провокации врага в инфопространстве
Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил журналиста Евгения Поддубного с присвоенным званием Героя России и заявил, что его голос является голосом правды, который заглушает все провокации и вбросы в информационном пространстве.
В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
"С 2014 года для Донбасса его голос – это голос правды, заглушающий все провокации и вбросы врага в информационном пространстве", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава региона поздравил Поддубного с признанием профессиональных и личных заслуг и отметил, что каждый репортаж военкора является полной мужества историей людей, которые сражаются за освобождение своей земли.
Поддубный 7 августа получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортера доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести его в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находился в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского, а 13 сентября его оттуда выписали.
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