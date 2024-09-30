https://ria.ru/20240930/poddubnyy-1975610669.html
Военкор Поддубный назвал звание Героя России огромной честью
Военкор Поддубный назвал звание Героя России огромной честью - РИА Новости, 30.09.2024
Военкор Поддубный назвал звание Героя России огромной честью
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 24" назвал присуждение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:37
2024-09-30T20:37
2024-09-30T20:38
россия
евгений поддубный
владимир путин
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в эфире телеканала "Россия 24" назвал присуждение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью. В понедельник президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "Высшее звание нашей Родины - это для меня огромная честь и великая ответственность, думаю, как и для всех граждан России, которые удостоены высшего звания Героя Российской Федерации", - сказал Поддубный. Военкор отметил, что для него это событие - особый повод напомнить, что сейчас каждую минуту десятки тысяч соотечественников совершают подвиги для того, чтобы приблизить победу. "Сейчас время героев, и те люди, которые находятся в зоне специальной военной операции, они каждый день совершают поступки, которые приближают нас к победе, и об этом забывать нельзя", - добавил Поддубный. Военкор отметил, что эти люди - это не только военнослужащие, но и гражданские, врачи, волонтеры, строители, военные репортеры, чиновники, которые работают в государственных учреждениях. "Воспользуясь случаем, скажу про военных репортеров, про эту касту людей теперь. Сотни журналистов, которых многие теперь знают в лицо, но и людей, которые остаются за кадром: военных операторов, инженеров, водителей, специалистов связи, редакторов (которые - ред.) находятся в зоне боевых действий. И это очень серьезная патриотическая сила, это люди, которые душой, сердцем переживают за Отечество, молятся за него, и переживают, молятся за людей, которые живут на нашей родной земле. Я бы очень хотел, чтобы это все понимали", - сказал Поддубный.
https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972470244.html
https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html
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РИА Новости
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россия, евгений поддубный, владимир путин, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области
Россия, Евгений Поддубный, Владимир Путин, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор Поддубный назвал звание Героя России огромной честью
Поддубный: звание героя России — огромная честь и великая ответственность
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный в эфире
телеканала "Россия 24" назвал присуждение ему звания Героя России огромной честью и великой ответственностью.
В понедельник президент России Владимир Путин
присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
"Высшее звание нашей Родины - это для меня огромная честь и великая ответственность, думаю, как и для всех граждан России, которые удостоены высшего звания Героя Российской Федерации", - сказал Поддубный.
Военкор отметил, что для него это событие - особый повод напомнить, что сейчас каждую минуту десятки тысяч соотечественников совершают подвиги для того, чтобы приблизить победу.
"Сейчас время героев, и те люди, которые находятся в зоне специальной военной операции, они каждый день совершают поступки, которые приближают нас к победе, и об этом забывать нельзя", - добавил Поддубный.
Военкор отметил, что эти люди - это не только военнослужащие, но и гражданские, врачи, волонтеры, строители, военные репортеры, чиновники, которые работают в государственных учреждениях.
"Воспользуясь случаем, скажу про военных репортеров, про эту касту людей теперь. Сотни журналистов, которых многие теперь знают в лицо, но и людей, которые остаются за кадром: военных операторов, инженеров, водителей, специалистов связи, редакторов (которые - ред.) находятся в зоне боевых действий. И это очень серьезная патриотическая сила, это люди, которые душой, сердцем переживают за Отечество, молятся за него, и переживают, молятся за людей, которые живут на нашей родной земле. Я бы очень хотел, чтобы это все понимали", - сказал Поддубный.