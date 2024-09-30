https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html

Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля

Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля - РИА Новости, 30.09.2024

Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля

Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:17

2024-09-30T19:17

2024-09-30T19:17

в мире

израиль

ливан

бейрут

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. "Мы усилим нашу поддержку армии – гаранта внутренней безопасности и единства Ливана", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте. Трансляция велась в официальном аккаунте МИД Франции в Х. При этом министр не уточнил, о какой именно помощи идёт речь. Барро также сообщил, что Париж выделит Ливану 10 миллионов евро для поддержки гуманитарных организаций. Он вновь призвал Израиль к прекращению огня. "Я призываю Израиль воздержаться от любого наземного вторжения и прекратить огонь, я призываю "Хезболлах" сделать то же самое и воздержаться от любых действий, которые могут дестабилизировать регион", — заявил министр. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240927/makron-1974969433.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024