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Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля - РИА Новости, 30.09.2024
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19:17 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/podderzhka-1975601386.html
Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля
Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля - РИА Новости, 30.09.2024
Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля
Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:17
2024-09-30T19:17
в мире
израиль
ливан
бейрут
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. "Мы усилим нашу поддержку армии – гаранта внутренней безопасности и единства Ливана", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте. Трансляция велась в официальном аккаунте МИД Франции в Х. При этом министр не уточнил, о какой именно помощи идёт речь. Барро также сообщил, что Париж выделит Ливану 10 миллионов евро для поддержки гуманитарных организаций. Он вновь призвал Израиль к прекращению огня. "Я призываю Израиль воздержаться от любого наземного вторжения и прекратить огонь, я призываю "Хезболлах" сделать то же самое и воздержаться от любых действий, которые могут дестабилизировать регион", — заявил министр. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля

Глава МИД Барро: Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля

© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.
"Мы усилим нашу поддержку армии – гаранта внутренней безопасности и единства Ливана", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте. Трансляция велась в официальном аккаунте МИД Франции в Х.
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При этом министр не уточнил, о какой именно помощи идёт речь.
Барро также сообщил, что Париж выделит Ливану 10 миллионов евро для поддержки гуманитарных организаций.
Он вновь призвал Израиль к прекращению огня.
"Я призываю Израиль воздержаться от любого наземного вторжения и прекратить огонь, я призываю "Хезболлах" сделать то же самое и воздержаться от любых действий, которые могут дестабилизировать регион", — заявил министр.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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