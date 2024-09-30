Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля
Глава МИД Барро: Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля
© AP PhotoЛиванские военные
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости. Франция усилит поддержку армии Ливана на фоне израильских ударов Израиля, а также выделит Бейруту 10 миллионов евро гуманитарной помощи, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.
"Мы усилим нашу поддержку армии – гаранта внутренней безопасности и единства Ливана", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте. Трансляция велась в официальном аккаунте МИД Франции в Х.
При этом министр не уточнил, о какой именно помощи идёт речь.
Барро также сообщил, что Париж выделит Ливану 10 миллионов евро для поддержки гуманитарных организаций.
Он вновь призвал Израиль к прекращению огня.
"Я призываю Израиль воздержаться от любого наземного вторжения и прекратить огонь, я призываю "Хезболлах" сделать то же самое и воздержаться от любых действий, которые могут дестабилизировать регион", — заявил министр.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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