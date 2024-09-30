https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков
Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:26
2024-09-30T17:26
2024-09-30T17:26
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям". "Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально", - сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера призвал всех военкоров быть "максимально аккуратными и острожными".
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков
Песков: ВСУ преднамеренно пытаются уничтожить российских военкоров зоне СВО