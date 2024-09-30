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Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков
Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:26
2024-09-30T17:26
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям". "Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально", - сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера призвал всех военкоров быть "максимально аккуратными и острожными".
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков

Песков: ВСУ преднамеренно пытаются уничтожить российских военкоров зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".
"Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера призвал всех военкоров быть "максимально аккуратными и острожными".
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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