https://ria.ru/20240930/peskov-1975576040.html

Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков

Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 30.09.2024

Военкоры становятся объектами преднамеренных атак ВСУ, заявил Песков

Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:26

2024-09-30T17:26

2024-09-30T17:26

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военкоры становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения в зоне спецоперации, ВСУ ничем не гнушаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям". "Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально", - сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера призвал всех военкоров быть "максимально аккуратными и острожными".

https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html

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2024

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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины