https://ria.ru/20240930/pensii-1975605501.html

Страховые пенсии предложили проиндексировать с января на 7,3 процента

Страховые пенсии предложили проиндексировать с января на 7,3 процента - РИА Новости, 01.10.2024

Страховые пенсии предложили проиндексировать с января на 7,3 процента

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% с 1 января следующего года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый... РИА Новости, 01.10.2024

2024-09-30T19:52

2024-09-30T19:52

2024-10-01T04:49

россия

общество

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% с 1 января следующего года, свидетельствует проект бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов "Индексация (увеличение) страховой пенсии: с 1 января 2025 года - 7,3%", - говорится в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, в 2026 году планируется индексация на 4,5% с 1 февраля и на 5,5% с 1 апреля. А в 2027 - на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля. Кроме того, согласно бюджету фонда, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 142,76 рубля.

https://ria.ru/20240930/pensiya-1975484017.html

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россия, общество