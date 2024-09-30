https://ria.ru/20240930/pensii-1975392803.html
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре - РИА Новости, 30.09.2024
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре
Повышение пенсий с 1 октября коснется военных пенсионеров, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:15
2024-09-30T02:15
2024-09-30T02:15
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Повышение пенсий с 1 октября коснется военных пенсионеров, граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что пенсии военнослужащим в запасе изначально хотели повысить на 4,5 процента, но затем решили индексировать на 5,1%."Но для каждого сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия военнослужащего", - указала эксперт.В стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии тем, кому в августе исполнилось 80 лет. То же касается тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля. Все начисления делаются автоматически, заключила Иванова-Швец.
https://ria.ru/20240927/pensii-1974998283.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в октябре
Доцент Иванова-Швец: повышений пенсий с 1 октября коснется военных