https://ria.ru/20240930/pekin-1975411885.html

В Пекине прошла церемония поминовения павших героев

В Пекине прошла церемония поминовения павших героев - РИА Новости, 30.09.2024

В Пекине прошла церемония поминовения павших героев

Церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая состоялась в понедельник на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней принял участие... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:39

2024-09-30T06:39

2024-09-30T06:39

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пекин

си цзиньпин

ли цян

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ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая состоялась в понедельник на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая. День памяти павших героев является самым молодым национальным памятным днем в Китае, его учредили 30 сентября 2014 года. Ежегодно накануне Дня образования КНР 1 октября на главной площади страны проходит церемония возложения цветов к памятнику народным героям. Собравшиеся в понедельник утром на площади Тяньаньмэнь заслушали государственный гимн КНР, а также почтили минутой молчания память участников Великого похода (1934-1936) и тех, кто после Первой опиумной войны (1840-1842) отдали свои жизни за национальную независимость, процветание и благосостояние китайского народа. В Китае таких героев насчитывается около 20 миллионов. Си Цзиньпин, премьер госсовета КНР Ли Цян, члены постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая возложили к памятнику народным героям венки, выполненные в виде корзин из живых розовых лилий, после чего обошли монумент, отдавая дань памяти всем героям страны. За ними последовали члены госсовета и центрального военного совета, партийные чиновники. На церемонии присутствовали ветераны, высокопоставленные члены Коммунистической партии, военные чиновники, представители 56 проживающих на территории Китая национальностей и всех слоев общества, они возложили к памятнику желтые хризантемы, символизирующие уважение и преклонение, и белые хризантемы, являющиеся символом скорби.

https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html

https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, си цзиньпин, ли цян