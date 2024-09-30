https://ria.ru/20240930/pekin-1975411885.html
В Пекине прошла церемония поминовения павших героев
В Пекине прошла церемония поминовения павших героев - РИА Новости, 30.09.2024
В Пекине прошла церемония поминовения павших героев
Церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая состоялась в понедельник на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней принял участие... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:39
2024-09-30T06:39
2024-09-30T06:39
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ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая состоялась в понедельник на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая. День памяти павших героев является самым молодым национальным памятным днем в Китае, его учредили 30 сентября 2014 года. Ежегодно накануне Дня образования КНР 1 октября на главной площади страны проходит церемония возложения цветов к памятнику народным героям. Собравшиеся в понедельник утром на площади Тяньаньмэнь заслушали государственный гимн КНР, а также почтили минутой молчания память участников Великого похода (1934-1936) и тех, кто после Первой опиумной войны (1840-1842) отдали свои жизни за национальную независимость, процветание и благосостояние китайского народа. В Китае таких героев насчитывается около 20 миллионов. Си Цзиньпин, премьер госсовета КНР Ли Цян, члены постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая возложили к памятнику народным героям венки, выполненные в виде корзин из живых розовых лилий, после чего обошли монумент, отдавая дань памяти всем героям страны. За ними последовали члены госсовета и центрального военного совета, партийные чиновники. На церемонии присутствовали ветераны, высокопоставленные члены Коммунистической партии, военные чиновники, представители 56 проживающих на территории Китая национальностей и всех слоев общества, они возложили к памятнику желтые хризантемы, символизирующие уважение и преклонение, и белые хризантемы, являющиеся символом скорби.
https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html
https://ria.ru/20240509/polk-1944857958.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, ли цян
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Ли Цян
В Пекине прошла церемония поминовения павших героев
Си Цзиньпин принял участие в церемонии поминовения павших героев в Пекине
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости.
Церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая состоялась в понедельник на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая
.
День памяти павших героев является самым молодым национальным памятным днем в Китае, его учредили 30 сентября 2014 года. Ежегодно накануне Дня образования КНР 1 октября на главной площади страны проходит церемония возложения цветов к памятнику народным героям.
Собравшиеся в понедельник утром на площади Тяньаньмэнь заслушали государственный гимн КНР, а также почтили минутой молчания память участников Великого похода (1934-1936) и тех, кто после Первой опиумной войны (1840-1842) отдали свои жизни за национальную независимость, процветание и благосостояние китайского народа. В Китае таких героев насчитывается около 20 миллионов.
Си Цзиньпин, премьер госсовета КНР Ли Цян
, члены постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая возложили к памятнику народным героям венки, выполненные в виде корзин из живых розовых лилий, после чего обошли монумент, отдавая дань памяти всем героям страны. За ними последовали члены госсовета и центрального военного совета, партийные чиновники.
На церемонии присутствовали ветераны, высокопоставленные члены Коммунистической партии, военные чиновники, представители 56 проживающих на территории Китая национальностей и всех слоев общества, они возложили к памятнику желтые хризантемы, символизирующие уважение и преклонение, и белые хризантемы, являющиеся символом скорби.