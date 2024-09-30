https://ria.ru/20240930/patriarkh-1975443978.html

Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов

Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов - РИА Новости, 30.09.2024

Патриарх Кирилл обратился к главам новых регионов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с Российской Федерацией, поблагодарив их... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:38

2024-09-30T10:38

2024-09-30T10:38

религия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

денис пушилин

леонид пасечник

евгений балицкий

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с днем воссоединения с Российской Федерацией, поблагодарив их за внимание к деятельности Русской православной церкви и пожелав народу их регионов мужества, душевных сил, Божией помощи и мира. Послания патриарха Кирилла опубликованы сайтом Русской православной церкви. "Свершившееся событие является свидетельством искреннего желания жителей Донбасса быть с Россией и вместе трудиться над укреплением общественного согласия и добрососедства. Молюсь Богу, дабы Он исполнил нас веры, надежды и любви и восставил во всех странах Святой Руси мир и единомыслие (молитва о Святой Руси). Искренне признателен Вам за внимание к деятельности Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество способно принести еще много добрых плодов жителям Донецкой народной республики. Желаю Вам крепости телесных и душевных сил, а народу возглавляемого вами региона - мужества, стойкости и успехов в трудах на пользу России", - говорится в его послании главе Донецкой народной республики Денису Пушилину. "Два года назад народ Луганщины изъявил твердое желание воссоединиться с Российской Федерацией, открыв тем самым новую страницу в истории не только родного края, но и всей нашей страны. Выражаю Вам признательность за вклад в развитие добрых отношений между властями Луганской народной республики и Русской православной церковью, которые, надеюсь, и впредь будут способствовать сплочению людей, утверждению в их жизни непреходящих духовных идеалов и традиционных нравственных ценностей. Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах, а всем жителям возглавляемой Вами республики - стойкости, мужества, благополучия и мира", - написано в послании главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику. Свершившееся два года назад историческое событие свидетельствует о единстве народа России и желании соотечественников укреплять общественные отношения, созидая атмосферу мира и согласия, написал патриарх губернатору Запорожской области Евгению Балицкому. "Благодарю Вас за внимание к деятельности Запорожской епархии Русской православной церкви и надеюсь на развитие соработничества с местными органами власти, способствующего утверждению непреходящих нравственных ценностей в сознании людей. Желаю Вам и всем жителям Запорожья крепости телесных и душевных сил, бодрости духа, мира и помощи Божией в трудах на благо Отечества", - говорится в его послании. Синод Русской православной церкви в марте принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар, для нормального хода церковной жизни и в условиях необходимости правового урегулирования положения приходов и монастырей. Указывалось, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения". Понимая важность сохранения единства народа, жители Херсонской области сделали судьбоносный выбор, который открыл новую страницу в истории отечества, написал патриарх ее губернатору Владимиру Сальдо "Благодарю Вас за внимание к служению Русской православной церкви на территории вверенного вам субъекта Российской Федерации. Убежден, что наше соработничество способно и впредь приносить добрые плоды в деле созидания мирной и благополучной жизни сограждан. Желаю Вам и всем жителям Херсонской области крепости сил и щедрой помощи Божией во всех начинаниях", - написано в послании. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, русская православная церковь, запорожская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир сальдо