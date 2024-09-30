https://ria.ru/20240930/pasport-1975535107.html

В ДНР прошла торжественная выдача паспортов ко Дню воссоединения с Россией

В ДНР прошла торжественная выдача паспортов ко Дню воссоединения с Россией - РИА Новости, 30.09.2024

В ДНР прошла торжественная выдача паспортов ко Дню воссоединения с Россией

В ДНР выдача паспортов 14-летним подросткам прошла в торжественной обстановке в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:53

2024-09-30T14:53

2024-09-30T15:02

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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 30 сен - РИА Новости. В ДНР выдача паспортов 14-летним подросткам прошла в торжественной обстановке в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, рассказал журналистам первый заместитель главы администрации городского округа Харцызск Олег Подустов. "Сегодня в нашем городском дворце культуры мы провели самое торжественное мероприятие по вручению 23 паспортов юных граждан Российской Федерации, которые вместе с нами продолжают заниматься отстраиванием нашего прекрасного городского округа Харцинска", — сказал Подустов. Один из подростков рассказал, насколько это событие для него важно. "Сегодня я получил паспорт гражданина Российской Федерации. В принципе, это открывает мне дорогу в жизнь, во взрослую жизнь. Для меня это означает стать полноправным человеком", — сказал Сергей. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

https://ria.ru/20240930/putin-1975521365.html

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россия, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, общество