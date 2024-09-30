В ДНР прошла торжественная выдача паспортов ко Дню воссоединения с Россией
В ДНР подросткам торжественно выдали паспорта в честь Дня воссоединения с РФ
© Фото : Администрация городского округа Харцызск/TelegramВыдача паспортов 14-летним подросткам прошла в торжественной обстановке в Харцызске
Выдача паспортов 14-летним подросткам прошла в торжественной обстановке в Харцызске
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 30 сен - РИА Новости. В ДНР выдача паспортов 14-летним подросткам прошла в торжественной обстановке в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, рассказал журналистам первый заместитель главы администрации городского округа Харцызск Олег Подустов.
"Сегодня в нашем городском дворце культуры мы провели самое торжественное мероприятие по вручению 23 паспортов юных граждан Российской Федерации, которые вместе с нами продолжают заниматься отстраиванием нашего прекрасного городского округа Харцинска", — сказал Подустов.
День воссоединения новых регионов с Россией
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Один из подростков рассказал, насколько это событие для него важно.
"Сегодня я получил паспорт гражданина Российской Федерации. В принципе, это открывает мне дорогу в жизнь, во взрослую жизнь. Для меня это означает стать полноправным человеком", — сказал Сергей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.