https://ria.ru/20240930/pasechnik-1975420285.html

Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник

Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник - РИА Новости, 30.09.2024

Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией два года назад подарило региону новую жизнь, никогда край не видел таких масштабов стройки и... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:59

2024-09-30T08:59

2024-09-30T08:59

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

владимир путин

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ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией два года назад подарило региону новую жизнь, никогда край не видел таких масштабов стройки и обновления. Об этом он написал в поздравлении, размещенном в Telegram-канале. "Воссоединение с Родиной стало закономерным историческим итогом нашей справедливой борьбы с нацизмом. И подарило Луганщине новую жизнь… Никогда ранее наша земля не видела таких масштабов стройки и обновления", - написал Пасечник в поздравлении в связи с двухлетней годовщиной воссоединения ЛНР с Россией.По его словам, за два года в регионе восстановлено около четырех тысяч различных объектов, отремонтировано более тысячи километров дорог и впервые за долгое время на Луганщине началось жилищное строительство. Пасечник подчеркнул, что воссоединение с исторической родиной было выбором и многолетней мечтой жителей ЛНР, ради которой люди пережили "украинские обстрелы, блокады, разруху, смерти мирных людей". "Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что наш край всегда был и останется русской землей. Мы сумели отстоять свои принципы, веру, свободу. Свое право быть русскими", - отметил глава республики. Он рассказал, что сегодня у нее большие планы и мощный потенциал. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин