Рейтинг@Mail.ru
Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pasechnik-1975420285.html
Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник
Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник - РИА Новости, 30.09.2024
Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией два года назад подарило региону новую жизнь, никогда край не видел таких масштабов стройки и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:59
2024-09-30T08:59
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_d96101e71a43847a5294a6647c40ec24.jpg
ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией два года назад подарило региону новую жизнь, никогда край не видел таких масштабов стройки и обновления. Об этом он написал в поздравлении, размещенном в Telegram-канале. "Воссоединение с Родиной стало закономерным историческим итогом нашей справедливой борьбы с нацизмом. И подарило Луганщине новую жизнь… Никогда ранее наша земля не видела таких масштабов стройки и обновления", - написал Пасечник в поздравлении в связи с двухлетней годовщиной воссоединения ЛНР с Россией.По его словам, за два года в регионе восстановлено около четырех тысяч различных объектов, отремонтировано более тысячи километров дорог и впервые за долгое время на Луганщине началось жилищное строительство. Пасечник подчеркнул, что воссоединение с исторической родиной было выбором и многолетней мечтой жителей ЛНР, ради которой люди пережили "украинские обстрелы, блокады, разруху, смерти мирных людей". "Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что наш край всегда был и останется русской землей. Мы сумели отстоять свои принципы, веру, свободу. Свое право быть русскими", - отметил глава республики. Он рассказал, что сегодня у нее большие планы и мощный потенциал. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951034175_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_9278f0322caa1dc6aca065ab6ca1202a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин
Воссоединение с Россией подарило ЛНР новую жизнь, заявил Пасечник

Пасечник: воссоединение ЛНР с РФ два года назад подарило региону новую жизнь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 30 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией два года назад подарило региону новую жизнь, никогда край не видел таких масштабов стройки и обновления. Об этом он написал в поздравлении, размещенном в Telegram-канале.
"Воссоединение с Родиной стало закономерным историческим итогом нашей справедливой борьбы с нацизмом. И подарило Луганщине новую жизнь… Никогда ранее наша земля не видела таких масштабов стройки и обновления", - написал Пасечник в поздравлении в связи с двухлетней годовщиной воссоединения ЛНР с Россией.
По его словам, за два года в регионе восстановлено около четырех тысяч различных объектов, отремонтировано более тысячи километров дорог и впервые за долгое время на Луганщине началось жилищное строительство.
Пасечник подчеркнул, что воссоединение с исторической родиной было выбором и многолетней мечтой жителей ЛНР, ради которой люди пережили "украинские обстрелы, блокады, разруху, смерти мирных людей". "Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что наш край всегда был и останется русской землей. Мы сумели отстоять свои принципы, веру, свободу. Свое право быть русскими", - отметил глава республики. Он рассказал, что сегодня у нее большие планы и мощный потенциал.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Жители Красноармейска в ДНР ждут прихода российских сил, пишут СМИ
24 сентября, 14:02
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала