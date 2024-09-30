https://ria.ru/20240930/parizh-1975534219.html

Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее

Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее - РИА Новости, 30.09.2024

Ле Пен прокомментировала судебный процесс против нее

Марин Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе процесса против нее и членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента, передает корреспондент... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:57

2024-09-30T14:57

2024-09-30T15:02

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франция

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Марин Ле Пен заявила, что не беспокоится об исходе процесса против нее и членов ее партии по делу об отмывании средств Европарламента, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. "Я подхожу к этому испытанию с большим спокойствием. У нас есть много аргументов, которые мы разработали для защиты того, что, как мне кажется, является парламентской свободой, о которой идет речь в этом деле. Мы никоим образом не нарушили никаких политических правил и никаких нормативных правил Европейского парламента", - заявила лидер фракции "Национального объединения" перед началом заседания. В коррекционном трибунале Парижа в понедельник начались слушания по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте против главы ее фракции в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен и 24 ее однопартийцев. Слушания продлятся до 27 ноября. Марин Ле Пен, ее отца Жана-Мари Ле Пена и еще 23 членов партии будут судить по обвинениям в "нецелевом использовании общественных средств" Евросоюза в 2004-2016 годах. Их обвиняют в том, что они использовали средства Европарламента, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию "Национальное объединение". Основатель партии Жан-Мари Ле Пен не будет присутствовать на слушаниях по состоянию здоровья. Марин Ле Пен обвиняют в том числе в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента, общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если Марин Ле Пен признают виновной по всем обвинениям, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, до 1 миллиона евро штрафа и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет, что может стоить ей права участия в президентских выборах 2027 года. Решение должно быть вынесено в начале 2025 года.

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в мире, париж, франция, марин ле пен, европарламент