https://ria.ru/20240930/palestina-1975402381.html

В Бейруте убиты три лидера Народного фронта освобождения Палестины

В Бейруте убиты три лидера Народного фронта освобождения Палестины - РИА Новости, 30.09.2024

В Бейруте убиты три лидера Народного фронта освобождения Палестины

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) сообщает о гибели трех лидеров движения в результате израильского удара по Бейруту, передают западные СМИ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:27

2024-09-30T03:27

2024-09-30T04:14

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) сообщает о гибели трех лидеров движения в результате израильского удара по Бейруту, передают западные СМИ.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что израильская авиация впервые нанесла удар по зданию в черте города Бейрут - в районе Кола."Народный фронт освобождения Палестины сообщает, что три его лидера были убиты в результате израильского удара по Бейруту", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на заявление НФОП.При этом телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения утверждает, что среди троих убитых членов НФОП лишь двое являются его высокопоставленными представителями. Третий погибший, по информации телеканала, был активистом движения.Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) был основан в 1967 году. Одно из старейших палестинских движений считается второй по значимости (после ФАТХ) фракцией в Организации освобождения Палестины (ООП). Идеология НФОП базируется на марксистских взглядах. С самого своего создания организация активно ведет вооруженную борьбу против государства Израиль. Военизированные крылья НФОП также присоединились к боевым действиям против израильской армии после 7 октября 2023 года. Организация действует на территории Сирии, Ливана, Израиля, а также на палестинских территориях Западного берега и в секторе Газа.

https://ria.ru/20240929/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240905/oop-1970898586.html

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Дарья Буймова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, кола, израиль, народный фронт освобождения палестины, организация освобождения палестины, фатх