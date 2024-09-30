https://ria.ru/20240930/otravlenie-1975438219.html

В Красноярском крае прощаются с четырьмя погибшими от отравления детьми

В Красноярском крае прощаются с четырьмя погибшими от отравления детьми - РИА Новости, 30.09.2024

В Красноярском крае прощаются с четырьмя погибшими от отравления детьми

Прощание с четырьмя погибшими от отравления детьми проходит в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, сообщил РИА Новости глава Красной Сопки РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:16

2024-09-30T10:16

2024-09-30T10:16

происшествия

красноярский край

назаровский район

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 30 сен – РИА Новости. Прощание с четырьмя погибшими от отравления детьми проходит в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, сообщил РИА Новости глава Красной Сопки Олег Пономарев. "Мы сейчас на кладбище", - сказал собеседник агентства, уточнив, что похороны еще идут. В Красноярском крае четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье, 22 сентября, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы в пятницу выдало предварительное заключение. Экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект. Ранее следком заявлял, что следствие повторно допросит родителей погибших детей после похорон, при первом допросе они находились в психотравмирующей ситуации. При первом допросе родители сообщили, что дом нормально не проветривался после обработки дихлофосом, была открыта только форточка.

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1974992914.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

красноярский край

назаровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, назаровский район, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае