https://ria.ru/20240930/opoveschenie-1975412061.html

В России проверят системы оповещения населения

В России проверят системы оповещения населения - РИА Новости, 30.09.2024

В России проверят системы оповещения населения

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:41

2024-09-30T06:41

2024-09-30T06:42

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России, сообщает пресс-служба МЧС России. "Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Второго октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", - говорится в сообщении. Ведомство комментирует, что данный комплекс мероприятий позволяет проверить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. "Кроме того, информация будет доступна в мобильном приложении "МЧС России". Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. В ходе комплексных проверок готовности систем оповещения населения осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения "Внимание всем!", в эфира теле- и радиоканалов транслируется информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!", - добавляет пресс-служба МЧС.

https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955927268.html

https://ria.ru/20240314/opoveschenie-1932915616.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)