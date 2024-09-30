https://ria.ru/20240930/opasnost-1975558176.html
В Курской области сработала ПВО
В Курской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2024
В Курской области сработала ПВО
Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО на фоне ракетной опасности и призвал жителей отойти от окон. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:10
2024-09-30T16:10
2024-09-30T16:18
курская область
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алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО на фоне ракетной опасности и призвал жителей отойти от окон.Ракетная опасность была объявлена днём в понедельник в 11.24 мск. Сигнал был отменен спустя 15 минут в 11.39. Повторно сигнал был запущен в 16.03."Работает ПВО! Отойдите от окон!", — сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, общество
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Общество
В Курской области сработала ПВО
Смирнов: в Курской области работает ПВО на фоне объявленной ракетной опасности