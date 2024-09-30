https://ria.ru/20240930/opasnost-1975558176.html

В Курской области сработала ПВО

В Курской области сработала ПВО - РИА Новости, 30.09.2024

В Курской области сработала ПВО

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО на фоне ракетной опасности и призвал жителей отойти от окон. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:10

2024-09-30T16:10

2024-09-30T16:18

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

общество

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ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале предупредил о работе системы ПВО на фоне ракетной опасности и призвал жителей отойти от окон.Ракетная опасность была объявлена днём в понедельник в 11.24 мск. Сигнал был отменен спустя 15 минут в 11.39. Повторно сигнал был запущен в 16.03."Работает ПВО! Отойдите от окон!", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240930/mchs-1975510237.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, общество